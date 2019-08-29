بالخطوات.. حساب المواطن يوضح طريقة إضافة مولود جديد

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة إضافة مولود جديد كتابع بالنسبة للمستفيد للحصول على الدعم المستحق.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مستفيد وجه سؤالاً مفاده: “سلام عليكم أبغي أضيف مولوداً جديداً ولا عرفت الطريقة؟”.

وردّ برنامج حساب المواطن بتغريدة قال فيها: “وعليكم السلام، بإمكانك إضافة التابع عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ)، نسعد بخدمتك”.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.