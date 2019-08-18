انقلاب ناقلة بترول يوقف الحركة المرورية على طريق محايل – بارق

المواطن - احمد الشهري - ثلوث المنظر

تسبب انقلاب إحدى ناقلات البترول بتوقف الحركة المرورية على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي بارق و محايل و بالقرب من جامعة الملك خالد فرع تهامة مما أدى إلى استنفار الجهات الأمنية و بلدية بارق لمعالجة الكميات المتسربة و تنظيم حركة سير المركبات .

واشار عدد من المواطنين إلى أن حركة سير المركبات متوقفة من الساعة التاسعة مساءً ، وحتى إعداد هذا الخبر ، و لا تزال الجهات الامنية متواجدة في الموقع .

” المواطن ” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقاً ..

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