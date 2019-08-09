بايرن ميونخ يُمزق شباك منافسه بـ23 هدفًا!

المواطن - محمد سمعه

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وديًّا على فريق روتاخ إيجيرن بـ23 هدفًا دون رد أمس الخميس، في ظل استعدادات البايرن للموسم الجديد 2019-2020.

وسجل أهداف بايرن ميونخ في المباراة كل من “روبيرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف، الفرنسي كورينتين توليسو أربعة أهداف، ليون جورتسيكا ثلاثة أهداف”.

وأضاف لـ بايرن ميونخ كل من “سينج هدفًا ونولنبيرجر هدفًا ودجاكو هدفًا وسيرجي جنابري هدفًا، بينما أحرز البرتغالي ريناتو سانشيز هدفين وأحرز كواسي ريدت ثلاثة أهداف، بينما سجل توماس مولر ثلاثية، وسجل نادي روتاخ هدفًا بالخطأ في مرماه لمصلحة نجوم بايرن ميونخ.

ويذكر أن نادي بايرن ميونخ يستعد بقوة للموسم الجديد، وذلك أملًا في الفوز بـ الدوري الألماني وكأس ألمانيا وبطولة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ خسر لقب كأس السوبر الألماني يوم السبت الماضي، بالسقوط أمام نادي بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد، حيث سجل لفريق بوروسيا دورتموند كل من جادون سانتشو والإسباني باكو ألكاسير.

وكان بايرن ميونخ ودع بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019 من دور ثمن النهائي على يد نادي ليفربول الإنجليزي، والذي تُوج لاحقًا بالبطولة.

ويهتم نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويذكر أن بايرن ميونخ فشل في حسم صفقة التعاقد مع المغربي حكيم زياش لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، بعدما وافق زياش على تمديد عقده مع نادي أياكس حتى نهاية موسم 2021-2022.

وكان بايرن ميونخ دخل في منافسة مع يوفنتوس الإيطالي وبعض الأندية الإنجليزية، وذلك للتعاقد مع زياش في صيف العام الجاري، قبل نهاية الميركاتو الصيفي.

وتولى نيكو كوفاتش تدريب بايرن ميونيخ قبل انطلاق موسم 2018-2019، خلفًا للمدرب الألماني يوب هاينكس.

أعلن الفرنسي فرانك ريبيري رحيله عن بايرن ميونخ بعد نهاية موسم 2018-2019.