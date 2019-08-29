بايرن ميونيخ يُمدد ليفاندوفسكي حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، عن تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمدة موسمين إضافيين.

وكان ليفاندوفسكي توصل لاتفاق في وقت سابق مع مسؤولي نادي بايرن ميونيخ الألماني، لاستمراره مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وتمديد عقده حتى عام 2023.

ونشر حساب بايرن ميونيخ الألماني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب البولندي ليفاندوفسكي أثناء توقيع العقود، وأخرى وهو يحمل قميصاً مكتوباً عليه 2023.

يُذكر أن عقد روبرت ليفاندوفسكي القديم مع بايرن ميونيخ ينتهي في يونيو عام 2021، ما دفع إدارة النادي الألماني لتمديده خوفًا من رحيله عن الفريق.