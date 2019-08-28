بترجي ردًّا على منصور بن مشعل: تم التشكيك بذمتي .. وموقفي سليم

المواطن - محمد سمعه

رد عبدالله بترجي، رئيس النادي الأهلي السابق، على تصريحات الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي، بعد تصريحات الأخير حول تسلم الأهلي من إدارة بترجي مع وجود أخطاء إدارية كثيرة.

وتحدث عبدالله بترجي لبرنامج في المرمى قائلًا: الأمير منصور بن مشعل مشرف عام على كرة القدم لذلك يفترض عليه أن يكون حديثه عن الفريق الأول وليس الحديث عن الأمور الإدارية.. هذا يوضح الفجوة الكبيرة في النادي حاليًّا.

وأضاف بترجي: عندما تصل المرحلة إلى التشكيك في الذمم.. كرامتي توجب علي الرد والتوضيح.

وواصل رئيس الأهلي السابق حديثه قائلًا: سلمت إدارة النادي الأهلي ولديه فائض مالي يتجاوز ١١ مليون ريال، ويوجد حسابان بنكيان لمتجر النادي الأهلي وتم فتحه في عهد إدارة ماجد النفيعي.. وما زال مستمر هذا الحساب.

وتابع عبدالله بترجي: لم أتلقَّ استدعاء من هيئة الرياضة لتوضيح بعض الجوانب المالية ولم أستلم أي خطاب أو اتصال، وتم مراجعة جميع الأمور المالية من قبل هيئة الرياضة وموقفي سليم ماليًّا.

وقال بترجي: كنت أتمنى من الأمير منصور بن مشعل أن يتصل بي هاتفيًّا ليستوضح الأمور المالية بدلًا من الحديث للإعلام، ولو اكتشفت هيئة الرياضة أي مخالفة مالية في عهد إدارتي، فأنا قادر على الرد والتوضيح.

تصريح سابق:

وكان الأمير منصور بن مشعل صرح قائلًا: “ديون النادي من الإدارتين السابقتين.. ويوجد مخالفات إدارية.. وأتمنى من رئيس هيئة الرياضة التدخل، كما وجدنا على إدارة عبدالله بترجي مخالفات إدارية ومالية، وتم تقديمها إلى رئيس هيئة الرياضة”.

وواصل ابن مشعل تصريحاته: “إدارة عبدالله بترجي فتحت حسابًا بنكيًّا دون إذن هيئة الرياضة، وننتظر قرار الهيئة في هذا الموضوع”.