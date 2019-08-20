بثلاثية في العهد.. الاتحاد يقترب من التأهل لثمن نهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بثلاثية دون رد.

واحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني ضمن منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وسط حضور جماهيري كبير.

الاتحاد ضد العهد اللبناني:

وبدأت مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بشكل سريع، وتمكن البرازيلي رومارينهو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 14، بعد تلقيه تمريرة مميزة من فيتشيو، قبل أن يُحرز المدافع المغربي مروان دا كوستا الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 27.

وواصل لاعبو العميد الضغط على الفريق الضيف، وعزز الصربي أليكساندر بريجوفيتش تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بتقدم النمور بنتيجة 3/ 0.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني اليوم، تقاسم الفريقان السيطرة، وظهرت خطورة الفريق الضيف، إلا أن حارس العميد عساف القرني تألق أمام تسديداتهم.

وفشل لاعبو العميد في إحراز مزيد من الأهداف خلال أحداث الشوط الثاني، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بفوز النمور بثلاثية نظيفة، ليقترب من التأهل إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد العهد اللبناني في العاصمة بيروت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم 31 من شهر أغسطس الجاري.