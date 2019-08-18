بثنائية.. الزوراء العراقي يفوز على هورسيد الصوماني

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزوراء العراقي في الفوز على نظيره هورسيد الصومالي بهدفين دون رد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.

وسيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزوراء العراقي على أحداث الشوط الأول، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة، وتألق حارس مرمى هورسيد الصومالي، وتصدى لأكثر من تسديدة صعبة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الزوراء العراقي الضغط، وكاد علاء عباس أن يُسجل الهدف الأول، إلا أن تسديدته علت العارضة، وتراجع هورسيد الصومالي بحثًا عن التعادل.

وتمكن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزوراء العراقي، علاء عباس، من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 62 من كرة ثابتة، قبل أن يطرد حكم المباراة أحد لاعبي هورسيد الصومالي ليُكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين فقط.

وأطلق مصطفى ناظم تسديدة قوية، ولكنها اصطدمت بالمدافع، قبل أن ينجح عبدالله عبد الأمير في إحراز الهدف الثاني من كرة رأسية مميزة، لتنتهي المباراة بفوز الزوراء العراقي بهدفين نظيفين وحصد الثلاث نقاط.