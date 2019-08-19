بثينة الريمي .. تاجر بمأساتها الحوثيون وأنقذتها المملكة

المواطن - الرياض

جند الحوثيون أبواقهم الإعلامية على مدى عدة أشهر للتباكي على الطفلة التي أصيبت في هجوم حوثي غاشم على الأحياء المدنية زاعماً أنها أصيبت في غارة للتحالف.

وفي الوقت الذي كانت فيه قناة الجزيرة القطرية الموالية للإرهابيين تتباكى على الطفلة بثينة الريمي كانت المملكة تقدم لها يد العون واستضافتها مع عدد من ذويها بعدما أخرجتهم من منطقة سيطرة الحوثيين وقدمت لها الرعاية الصحية اللازمة قبل أن تعود إلى اليمن.

وزعم الحوثيون أن بثينة الريمي محتجزة في المملكة وهو ما ثبت عدم صحته بعدما تعافت الطفلة وعادت إلى ذويها.

وليست هذه المرة الوحيدة التي يستغل فيها الحوثيون مآسي الأطفال حيث دأبت الميليشيا على حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية والغذاء لابتزاز ذويهم لينضموا لهم ثم يتباكوا على صحة الأطفال وهم السبب في معاناتهم.