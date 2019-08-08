بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لموسم حج 1440

بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لموسم حج 1440

2019/08/08
الساعة 2:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة وزارتي الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة.



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