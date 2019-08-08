بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لموسم حج 1440

المواطن - مكة المكرمة
بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة وزارتي الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة.
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2019
بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة وزارتي الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة.
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2019
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.