بث مباشر .. المؤتمر الصحفي الأول لموسم حج 1440

الساعة 2:39 مساءً

المواطن - مكة المكرمة

بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفي الأول لموسم الحج بمشاركة وزارتي الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة.