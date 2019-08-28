بدء إجراء عمليات المفاصل بمستشفى الرس العام

المواطن - القصيم

بدأ مستشفى الرس العام برنامج عمليات المفاصل، وذلك بعد تهيئة عدد من المرضى المستهدفين لإجراء هذا النوع من العمليات الجراحية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، لتوفير الخدمات الطبية الاستشارية للمرضى في التخصصات الطبية المهمة.

وأكدت صحة القصيم أن العمليات سيتم إجراؤها بإشراف استشاري العظام الدكتور يوسف العمري وعدد من الأطباء والفنيين والفنيات، ويعتبر هذا البرنامج الأول بالمستشفى، والذي ستنتهي معه معاناة الكثير من المراجعين والمرضى، خصوصاً كبار السن وممن يعانون من أمراض المفاصل.