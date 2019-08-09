بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن بدأ بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن النهائي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل.

تذاكر مباراة الهلال والأهلي

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي كالتالي؛ 50 ريالًا الموحدة عائلات A-H، وأفراد، 100 ريال موحدة الواجهة F-D، 150 ريالًا موحدة الواجهة E، وبلغ سعر بلاتينيوم العائلات والأفراد 1200 ريال، وبلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال.

ووصل سعر المنصة الفضية عائلات في مباراة الهلال والأهلي لـ600 ريال، و800 ريال المنصة الذهبية عائلات وأفراد، فيما بلغ سعر المنصة الذهبية أفراد ألف ريال، وذلك حسبما أعلن حساب صلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأوضحت شركة صلة الرياضية أنه سيتم بيع تذاكر الراقي في مباراة الهلال والأهلي المقبلة يدويًا من خلال البوابة رقم 7 في استاد جامعة الملك سعود، بداية من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة.

الهلال والأهلي

واقترب الزعيم كثيرًا من خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث نجح في حسم مباراة ذهاب ثمن النهائي لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ما يُسهل مهمته في مباراة الهلال والأهلي المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الهلال والأهلي المقبلة تواجد جماهير الزعيم بأعداد كبيرة، لدعم الفريق الأول لكرة القدم في بداية مشواره بالموسم الجديد.