بدء بيع تذاكر مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، عن بدء بيع تذاكر مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر موقع تذاكر السعودية.

وأشار حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى طرح تذاكر 5 مباريات، وهم؛ الشباب والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، الاتفاق ضد الأهلي على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويتوافر عبر تذاكر السعودية، تذاكر مباراة العدالة وضمك التي ستُقام على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ومواجهة الفتح والنصر على نفس الملعب في الأحساء، ولقاء الرائد والهلال على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراتي العدالة وضمك، والفيحاء ضد الحزم.