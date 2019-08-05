بدء منع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر

المواطن - مكة المكرمة

يبدأ الأمن العام في منع المركبات المخالفة من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك اعتبارًا من منتصف ليل 5 ذي الحجة.

ويأتي منع دخول المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة “منى- مزدلفة- عرفات”، تنفيذًا للخطة المرورية، وتمهيدًا لاستقبال حافلات الحجاج المصرح لها بالدخول فقط، حيث من المقرر أن يتم سحب المركبات غير المصرح لها الموجودة داخل المشاعر المقدسة تمهيدًا لتهيئة المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج بكل راحة ويسر.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ: إن رجال المرور سيباشرون تنفيذ مهامهم بمداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.

وأكد العميد الشويرخ، أن قيادة أمن الحج لشؤون المرور سوف تباشر مهامها بمداخل المشاعر المقدسة بدءًا من الساعة الثانية عشرة من ليلة 5 ذي الحجة لمنع جميع أنواع المركبات من الدخول إلى المشاعر المقدسة من صباح اليوم الخامس حتى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، على أن يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرح لها بالدخول.