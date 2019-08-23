بداية مبشرة لـ أليكسيتش مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

ظهر الصربي دانييل أليكسيتش بمستوى مميز في أول مبارياته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الأهلي ضد العدالة بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أليكسيتش

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء أليكسيتش في مباراة الأهلي ضد العدالة، ووصفته بـ”البداية المميزة”.

وأضافت “أوبتا”، أن دانييل أليكسيتش نجح في تسجيل أول هدف له في منافسات الدوري السعودي للمحترفين من أول تسديدة له على المرمى، مشيرة إلى أن اللاعب الصربي قام بـ4 محاولات خلال مباراة الأهلي ضد العدالة.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع أليكسيتش صاحب الـ28 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف مالاتيا التركي لمدة 3 مواسم.