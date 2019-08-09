براءة نيمار من تهمة الاغتصاب رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أُسدل الستار رسميًا على اتهام الاغتصاب المُوجّه لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سليفا، حيث اتفقت النيابة العامة في البرازيل مع الشرطة على عدم وجود أدلة بشأن هذه القضية، وطلبت من القضاء إغلاقها.

وقالت المدعية العامة، فلافيا ميرليني في مؤتمر صحافي: “قررنا تأييد إغلاق القضية، لعدم وجود أدلة كافية، وتقرير الطب الشرعي أثبت أن المجني عليها لم تتعرض للاغتصاب”.

وكانت الشرطة في ساو باولو قد فتحت تحقيقًا حول واقعة اغتصاب نيمار لعارضة الأزياء البرازيلية، ناجيلا تريندادي في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس، إلا أن نجم سان جيرمان نفى هذه الواقعة.

يُذكر أنه على الرغم من انتهاء قضية الاغتصاب، إلا أن نيمار لازال يواجه تحقيقاً منفصلاً فيما يتعلق باحتمال ارتكاب جريمة بنشر صور حميمية لعارضة الأزياء تريندادي على الإنترنت.