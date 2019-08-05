برانكو: طموحنا كبير في الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

وجه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الشكر إلى جماهير النادي الأهلي؛ بسبب التيفو الخاص بمباراة الهلال المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يطمح لمواصلة التقدم في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال: “يسعدني أن أقدم في بداية المؤتمر الصحافي، خالص الشكر والتقدير للأمير منصور بن مشعل على ثقته الكبيرة في إمكانياتي لتولي القيادة الفنية للفريق الأهلاوي، وأنا فخور بذلك، خاصة وأن الأهلي واحد من أكبر الأندية في الشرق الأوسط وآسيا”.

الأهلي ضد الهلال:

وتابع برانكو قائلًا: “نلعب غدًا مواجهة صعبة أمام منافس قوي على أرضنا ووسط جماهيرنا في جدة، وهي تمثل الشوط الأول من المباراة، وعلينا تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب قبل مواجهة الإياب الأسبوع المقبل في الرياض”.

وأضاف المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الأهلي ضد الهلال قائلًا: “نملك الطموح العالي والرغبة والكبيرة في تحقيق التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال آسيا، والمضي قدمًا في البطولة الأكبر في القارة”.

وواصل قائلًا: “4 أندية تأهلت للأدوار الإقصائية من البطولة وهذا أمر هام للغاية، وتأهل الأهلي جاء بعد تواجده في أصعب مجموعات البطولة في الدور التمهيدي مع أندية السد وبيرسبوليس وباختاكور، وهي أندية حققت الدوري في بلادها”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “موسم الفريق سيبدأ مبكرًا بمباراة الغد، وعلينا تقديم عرض قوي، وأن نظهر حقيقة إمكانيات الفريق خاصة بعد المعسكر الإعدادي القوي الذي خاضه الفريق في النمسا؛ وذلك لإسعاد الجماهير وإدارة النادي”.

وعن غياب أكثر من لاعب في مباراة الأهلي ضد الهلال قال برانكو: “سنقاتل غدًا على تحقيق نتيجة إيجابية، ولدي ثقة كبيرة في مجموعة اللاعبين الحاليين رغم غياب 3 لاعبين للإيقاف وهم عبدالباسط هندي، يوسف الحربي وعبدالله حسون، لكن علينا إظهار الروح العالية والحماس والإصرار على تحقيق الانتصار”.

واختتم برانكو تصريحاته قائلًا: “أشكر جماهير الأهلي على تواجدي في التيفو الخاص بمواجهة الغد، وهذا أمر رائع بالنسبة لي، وقبل التواجد في جدة أعرف جيدًا جماهير الأهلي وهو جمهور عظيم ورائع، وأتمنى تقديم عمل يليق بهم ويسعدهم خلال الموسم الحالي، وسننافس بقوة على جميع البطولات التي نشارك فيها”.