برانكو يعتذر وينتقد حكم مباراة الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

اعتذر المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش لجماهير الراقي على السقوط في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

الأهلي ضد الهلال:

ولعب الأهلي ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسط حضور جماهيري كبير، ولكنه تعرض لهزيمة بنتيجة 4/2.

وسجل ثنائية الراقي في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، السوري عمر السومة ونجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، فيما أحرز رباعية الزعيم، هاتريك للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز وعبدالله الحافظ.

وتحدث برانكو عن المواجهة الآسيوية قائلًا: “أعتذر لجماهير الراقي التي قامت بدعم الفريق طوال أحداث مباراة الأهلي ضد الهلال وكانت تنتظر تحقيق نتيجة أفضل في اللقاء”.

الحكم لم يكن في المستوى:

وتابع: “حكم مباراة الأهلي ضد الهلال لم يكن في المستوى المطلوب، حيث قام بإعطاء بطاقات صفراء غير مستحقة للاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء، والهدف الأول كان من تسلل واضح، وكذلك الهدف الثاني من ضربة حرة غير صحيحة”.

وأضاف: “قمنا بخلق فرص عديدة خلال مباراة الأهلي ضد الهلال وهناك أمور إيجابية في المواجهة، علينا القيام بعمل كبير في المرحلة القادمة، خاصة في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهة”.

وواصل برانكو تصريحاته قائلًا: “لعب الفريق بالرباعي جوزيف دي سوزا، عبدالفتاح عسيري، سلمان المؤشر ودانييل ألكستيتش في منطقة الوسط، وسيطرنا على أغلب فترات مباراة الأهلي ضد الهلال الآسيوية”.

واختتم برانكو تصريحاته بعد مباراة الأهلي ضد الهلال قائلًا: “لم نكن محظوظين بعد إصابة الثنائي سعيد المولد ومحمد آل فتيل أثناء المواجهة، وعبدالفتاح عسيري لاعب ممتاز، وقام بصناعة الهدفين”.