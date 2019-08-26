برانكو يُركز على اللياقة والتكتيك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء أمس الاثنين، استعداداته لمباراة الاتفاق المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت تدريبات النادي الأهلي حضور المشرف العام على كرة القدم، الأمير منصور بن مشعل، ورئيس مجلس الإدارة أحمد الصائغ.

وقام المدرب الكرواتي برانكو أيفانكوفيتش بشرح البرنامج التدريبي اللياقي والتكتيكي الذي سيسير عليه الفريق خلال الأيام التي ستسبق مباراة الاتفاق من خلال الاجتماعي الذي عقده باللاعبين في بداية الحصة التدريبية.

وبدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء عدد من التدريبات اللياقية، قبل أن يؤدي اللاعبون مرانًا فنيًّا متكاملًا من خلال تطبيق عددٍ من الجمل الفنية.

وغاب عن المران حارس المرمى محمد العويس؛ لظروف عائلية، حيث حصل على إذن من الجهازين الفني والإداري، فيما واصل خالد البركة برنامجه التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتفاق، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.