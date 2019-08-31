برشلونة بطلًا لـ مونديال اليد للأندية

المواطن - محمد سمعه

نال فريق كرة اليد بنادي برشلونة الإسباني، لقب كأس العالم للأندية في اليد، المُقامة حاليًّا في مدينة الدمام، وذلك بعد الفوز على نادي كييل الألماني بـ34 مقابل 32 هدفًا في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم السبت.

ويذكر أن نادي برشلونة، تمكن من الفوز بلقب مونديال الأندية في اليد للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز به 4 مرات أعوام “2013 و2014 و2017 و2018”.

وشارك في البطولة برشلونة، ونادي الدحيل القطري بطلًا للقارة الآسيوية، وفريقا مضر والوحدة كممثلين عن السعودية في البطولة العالمية.

وتواجد أيضًا نادي فاردار المقدوني بطل القارة الأوروبية، ونادي الزمالك المصري بطل القارة الإفريقية في البطولة، كما شارك نادي كيل الألماني ونادي جامعة سيدني الأسترالي، ونادي تاوباتي البرازيلي، وفريق نيويورك سيتي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت بطولة كأس العالم للأندية في اليد، انطلقت بداية من السابع والعشرين من أغسطس الجاري، وانتهت في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

واستضافت مدينة الدمام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 31 من الشهر ذاته للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الأولى بمشاركة 10 فرق، منذ النسخة الأولى لمونديال أندية اليد الذي انطلق في عام 1997.

وأكد محمد المنيع، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، في وقت سابق، أن الملف السعودي كان الأقوى، لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد.