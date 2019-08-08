برشلونة تحت ضغط كبير بعد تصريح ميسي

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي برشلونة الإسباني، تحت قيادة مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي إلى المنافسة على الفوز بجميع البطولات في الموسم الجديد 2019-2020.

ولم يستطع نادي برشلونة تجاوز خيبة أمل الموسم الماضي، بالخروج من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي ليفربول الإنجليزي بعد ريمونتادا تاريخية للنادي الإنجليزي، حيث فاز برشلونة في إسبانيا ذهابًا بثلاثية دون رد وخسر في العودة في إنجلترا برباعية دون رد.

تصريح يضع برشلونة تحت ضغط

أصبح نادي برشلونة تحت ضغط كبير في الموسم الجديد 2019-2020، خاصة أن ليونيل ميسي نجم البارشا صرّح بعد مباراة برشلونة وأرسنال الإنجليزي في بطولة كأس خوان غامبر الودية، أنه ليس نادمًا على تصريحه في الموسم الماضي بوعده بحصد كل البطولات بما فيهم دوري أبطال أوروبا لـ برشلونة.

وأشار ميسي إلى أن نجوم برشلونة يملكون الإصرار للفوز بكل البطولات في الموسم الجديد.

ويُذكر أن برشلونة فاز اليوم وديًا على نادي نابولي الإيطالي بثنائية مقابل هدف في المباراة والتي أُقيمت في مدينة ميامي الأمريكية، حيث سجل لـ برشلونة كل من سيرخيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش، بينما سجل لنادي نابولي مدافع برشلونة، الفرنسي صامويل أومتيتي بالخطأ في مرماه.

وكان نادي برشلونة نجح في إتمام تعاقده مع اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة، الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني والانضمام لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على سبيل الإعارة في صيف العام الجاري.

ودخل الحارس الألماني مارك تير شتيجن والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فرينكي دي يونج لاعبي برشلونة في قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا عن موسم 2018-2019.

سبق لـ برشلونة الفوز بدوري أبطال أوروبا من قبل في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2015 على حساب فريق يوفنتوس.