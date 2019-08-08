برشلونة ضد نابولي .. البارشا يُحقق فوزًا صعبًا بثنائية

المواطن - مروة نبيل

حسم الفريق الكتالوني مباراة برشلونة ضد نابولي الودية لصالحه بهدفين مقابل هدف، في إطار استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

برشلونة ضد نابولي

وجاءت مباراة برشلونة ضد نابولي الودية التي أُقيمت، فجر اليوم الخميس، ضمن جولة الفريقين التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأميركية.

ودفع المدير الفني إرنستو فالفيردي بمعظم لاعبي الفريق الكتالوني خلال أحداث مباراة برشلونة ضد نابولي اليوم، وفي مقدمتهم الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان.

وبدأت مباراة برشلونة ضد نابولي بشكل سريع، وضغط البارشا لتسجيل هدف مبكر، وتمكن سيرجيو بوسكيتس من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 39.

وأدرك الفريق الإيطالي التعادل في الدقيقة 42 عن طريق لاعب البارشا صامويل أومتيتي الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول من مباراة برشلونة ضد نابولي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو الفريق الكتالوني الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ونجح النجم إيفان راكيتيش في هز شباك الفريق الإيطالي في الدقيقة 79، لتنتهي مباراة برشلونة ضد نابولي بفوز البارشا بنتيجة 2/1.

وشهدت مباراة برشلونة ضد نابولي غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي غاب عن جولة البارشا بالكامل لمعاناته من إصابة، ويخضع حاليًا إلى برنامج تأهيلي في مركز خوان جامبر في برشلونة.

وتُعد مباراة برشلونة ضد نابولي تحضيرًا جيدًا للفريقين، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو، يوم 17 أغسطس، فيما يلعب الفريق الإيطالي مع فيورنتينا في الكالتشيو، يوم 24.