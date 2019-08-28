برشلونة ونيمار .. البارشا يضع اللمسات الأخيرة لنهاية سعيدة

المواطن - محمد سمعه

لم يُخف نادي برشلونة الإسباني، رغبته في التعاقد من جديد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل برشلونة، في منافسة قوية مع نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع نيمار دا سيلفا، والذي أعرب عن رغبته مرارًا وتكرارًا في الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت تقارير صحافية نقلًا عن صحيفة سبورت الكتالونية: إن نادي برشلونة أبدى استعداده لتقديم 138 مليون دولار أمريكي لـ باريس سان جيرمان وإعارة الفرنسي عثمان ديمبيلي للنادي الباريسي مع بيع الكرواتي إيفان راكيتيتش لضم نيمار.

حسم نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، وجهته المقبلة، بعد الجلسة التي جمعته مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي للنادي الباريسي.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نيمار عقد جلسة مع ليوناردو، أول أمس الاثنين، أبلغه خلالها أنه يريد الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد نيمار على أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس الإيطالي، ويرغب في الرحيل إلى برشلونة فقط، الأمر الذي قد يعجل بحسم الصفقة لصالح الفريق الكتالوني.

ويعلم نيمار أن جلسة أمس الثلاثاء، ربما تكون الأخيرة في سبيل عودته إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، خاصة وأن الأيام المتبقية على غلق باب القيد في أوروبا باتت قليلة للغاية.

أكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن راكيتيتش أبدى موافقته على الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي، مقابل انضمام نيمار للنادي الكتالوني.

كشف تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي حدده نادي برشلونة، لتقديم نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن نادي برشلونة يعمل على أن يتم تقديم نيمار لوسائل الإعلام والجماهير، يوم غد الخميس، في معقل الفريق الكتالوني ملعب “كامب نو”.