برشلونة يتمسك باستمرار رافينيا

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني غيرت خططها بشأن مستقبل نجم خط وسط الفريق الأول، البرازيلي رافينيا ألكانتارا، خلال الفترة الحالية.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن عقد رافينيا مع برشلونة يتبقى فيه عام واحد فقط، ما يصعب من فرصة التخلي عن اللاعب البرازيلي على سبيل الإعارة هذا الصيف، لأنه سيكون حرًا بنهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “وضع رافينيا تغير مؤخرًا، وأصبح لاعبًا مهما بالنسبة للمدير الفني إرنستو فالفيردي، وأعاد النادي التفكير في أمر التخلي عنه بشكل نهائي”.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو”، أن برشلونة قد يُفكر في إعارة رافينيا، بشرط أن يمدد عقده مع البارشا، ولكن اللاعب البرازيلي يرفض الفكرة، بينما يتمسك إرنستو فالفيردي باستمراره مع الفريق.

ويُعد رافينيا هدفًا لعدد من الأندية في الدوري الإيطالي، وفالنسيا، وتواصلت إدارة النادي الإسباني لاتفاق مع برشلونة، من أجل استعارة اللاعب البرازيلي.