برشلونة يحسم صفقة نيمار

المواطن - مروة نبيل

شهدت المفاوضات بين ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي تطورًا جديدًا وإيجابيًا بشأن إتمام صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة “سكاي سبورت” في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نيمار سيعود إلى البلوجرانا، ناديا برشلونة وبي إس جي توصلا لاتفاق حول إتمام الصفقة”.

وكان وفد من برشلونة الإسباني تواجد في العاصمة الفرنسية باريس قبل يومين للتفاوض مع مسؤولي نادي سان جيرمان بشكل رسمي لإتمام الصفقة.

وأشار مسؤولون في نادي برشلونة إلى أن المفاوضات هذه المرة تبدو إيجابية، بينما اكتفى المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو بالتعليق قائلًا: “لن نتعجل بيع نيمار، نفكر في الأمر بتأنٍ شديدٍ”.