برشلونة ينتفض ويفوز على ريال بيتيس بخماسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز الفريق الكتالوني بخماسية مقابل هدفين.

برشلونة ضد ريال بيتيس:

وبدأت مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بشكل سريع، وتمكن الضيوف من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 15، عن طريق لاعبه نبيل فقير الذي استغل تمريرة مميزة من مورون.

وكاد نبيل فقير أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 من ركلة حرة مباشرة، إلا أن حارس المرمى تير شتيجن تألق وأبعد تسديدته، وسدد نجم الفريق الكتالوني، رافينيا كرة قوية ولكنها اصطدمت بالمدافع وخرجت إلى ركلة ركنية.

وتمكن الفرنسي أنطزان جريزمان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41، مستغلًّا تمريرة من سيرجي روبيرتو، لينتهي الشوط الأول من برشلونة ضد ريال بيتيس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

انتفاضة برشلونة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني برشلونة ضد ريال بيتيس ضغط لاعبو الفريق الكتالوني، ونجح جريزمان في تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 50، وأضاف كارليس بيريز الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وعزز جوردي ألبا تقدم فريقه في برشلونة ضد ريال بيتيس بهدف رابع في الدقيقة 60 بعد تلقيه تمريرة مميزة من بوسكيتس، قبل أن يُسجل البديل التشيلي أرتورو فيدال الهدف الخامس في الدقيقة 77.

وقلص المهاجم لورين مورون الفارق بتسديدة صاروخية في الدقيقة 79، لتنتهي برشلونة ضد ريال بيتيس بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 5/2.