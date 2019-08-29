برشلونة يهزم الوحدة ويعبر لنهائي مونديال الأندية لليد

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي برشلونة الإسباني الخميس إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد، وذلك بعد التغلب على الوحدة بنتيجة 34-24 في مباراة دور نصف النهائي.

ويذكر أن مباراة برشلونة والوحدة أُقيمت على ملعب صالة هيئة الرياضة في المنطقة الشرقية.

سيقابل برشلونة، فريق كييل الألماني في المباراة النهائية للبطولة غدًا السبت، بينما سيخوض الوحدة مباراة المركز الثالث ضد نادي فاردار المقدوني.

وكانت بطولة كأس العالم للأندية في اليد، انطلقت بداية من السابع والعشرين من أغسطس الجاري، وتنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

وشارك في البطولة برشلونة، ونادي الدحيل القطري بطلًا للقارة الآسيوية، وفريقا مضر والوحدة كممثلين عن السعودية في البطولة العالمية.

وتواجد أيضًا نادي فاردار المقدوني بطل القارة الأوروبية، ونادي الزمالك المصري بطل القارة الإفريقية في البطولة، كما شارك نادي كيل الألماني ونادي جامعة سيدني الأسترالي، ونادي تاوباتي البرازيلي، وفريق نيويورك سيتي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف مدينة الدمام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 31 من الشهر ذاته للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الأولى بمشاركة 10 فرق، منذ النسخة الأولى لمونديال أندية اليد والذي انطلق في عام 1997.

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم 16 يوليو الماضي شعار بطولة العالم للأندية في كرة اليد.

وكان عبدالعزيز الفيصل دشن شعار وهوية بطولة مونديال اليد للأندية “سوبر جلوب” في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.