برشلونة يوافق على انتقال كوتينيو لـ هذا الفريق

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إسبانية: إن البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، سينضم لصفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة ولمدة موسم رياضي واحد.

وقال راديو RAC1 الكتالوني: إن جويليرمو أمور، مدير نادي برشلونة، أكد موافقة برشلونة على إعارة فيليب كوتينيو لـ نادي بايرن ميونيخ خلال صيف العام الجاري.

وربما في حال انضم كوتينيو لـ بايرن ميونيخ قد يتعقد موقف برشلونة من أجل ضم البرازيلي نيمار داسيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان بحث ضم كوتينيو من برشلونة، مقابل انتقال نيمار لصفوف النادي الكتالوني.

وفي وقت سابق، قالت شبكة سكاي سبورتس نيوز البريطانية: إن كوتينيو لا يفضل الانتقال للدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد معه.

وعانى فيليب كوتينيو في الموسم الماضي؛ بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع برشلونة.