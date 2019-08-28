برشلونة يُحدد الموعد المبدئي لتقديم نيمار

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الأربعاء، عن الموعد المبدئي الذي حدده نادي برشلونة الإسباني، لتقديم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأكد برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، أن نادي برشلونة يعمل على أن يتم تقديم نيمار لوسائل الإعلام والجماهير، يوم غد الخميس، في معقل الفريق الكتالوني ملعب “كامب نو”.

وأشار إلى أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تسعى لحسم الصفقة بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، حتى يتمكن من تقديم نيمار غدًا، وتجهيزه للمشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم المقبلة.

وأوضحت التقارير أن برشلونة عرض على مسؤولي باريس سان جيرمان التخلي عن أكثر من لاعب بجانب الأموال، من أجل الحصول على خدمات نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد رفض انتقال نيمار إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 170 مليون يورو.