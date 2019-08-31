برشلونة يُخيب الآمال مجددًا وفالفيردي في خطر

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي برشلونة، اليوم، في فخ التعادل الإيجابي، ضد نادي أوساسونا بثنائية لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

تمكن اللاعب روبيرتو توريس من افتتاح النتيجة لفريق أوساسونا مُحرزًا الهدف الأول في شباك برشلونة بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة وأوساسونا، نجح اللاعب الغيني أنسوماني فاتي في الدقيقة الحادية والخمسين في إحراز هدف التعادل للبارشا بطريقة جميلة.

ثم ضغط برشلونة بقوة وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي أرثر ميلو بالدقيقة الرابعة والستين.

لم ينجح نادي برشلونة في استثمار تقدمه، حيث نجح نادي أوساسونا في إضافة الهدف الثاني له في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والثمانين عبر اللاعب روبيرتو توريس.

ومنذ بداية الموسم لا يُقدم برشلونة أداءً جيدًا تحت قيادة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، حيث طالبت فئات عديدة من جماهير برشلونة إدارة النادي الكتالوني بالاستغناء عن فالفيردي، خاصة بعد السقوط أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برباعية دون رد.

ويحتل نادي برشلونة حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني بعد تعادله مع نادي أوساسونا.

وشهدت مباراة برشلونة وأوساسونا غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قال إرنستو فالفيردي أمس الجمعة في المؤتمر الصحافي: إن ميسي لم يصل بعد إلى حالة جيدة للمشاركة في لقاء أوساسونا.

كذلك لم يُشارك النجم الأوروغوياني لويس سواريز في مباراة برشلونة وأوساسونا؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة أتلتيك بلباو في لقاء الجولة الأولى لـ برشلونة في الدوري الإسباني بالموسم الجاري.

وكان برشلونة تعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف نادي أتلتيكو مدريد بعدما أعلن الأخير رغبته في ترك الروخي بلانكوس.