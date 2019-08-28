برعاية أمير الرياض.. التعليم تدشن مدارس الطفولة المبكرة وتفتتح باكورة المشروعات الصينية المتعثرة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ظهر يوم غد الخميس ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٠هـ، حفل تدشين مدارس الطفولة المبكرة، وافتتاح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة منذ ثماني سنوات، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وتأتي مدارس الطفولة المبكرة كمشروع وطني يعكس توجهات القيادة ودعمهم لتحسين جودة التعليم وحصول كل طفل على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، حيث تم تأهيل ١٤٦٠ مدرسة قائمة في مناطق المملكة لاستيعاب فصول جديدة لرياض الأطفال والصفوف الأولية، إلى جانب إسناد تدريس الصفوف الأولية (بنين) لمعلمات، مع مراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.

وتعمل وزارة التعليم على إعادة تأهيل ٧١ مشروعاً صينياً متعثراً، وتضم ١٠٢ مبنى يتم معالجتها وفق خطة زمنية تعمل عليها الجهات المختصة في الوزارة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية تحفز على التعلم وتحسن من نواتجه.

