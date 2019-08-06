برنامج جديد يستهدف الحجاج الناطقين بغير العربية بالمسجد الحرام

المواطن - واس

نفذت إدارة هيئة المسجد الحرام برنامج ” توعية بلغتكم ” الذي يستهدف الحجاج الناطقين بغير اللغة العربية من خلال تفعيل دور المترجمين في نقل النصح والتوعية والتوجيه بلغة الحاج حتى يؤدوا مناسكهم وفق السنة النبوية المطهرة والإجابة على أسئلتهم وإرشادهم.

وأوضح مدير الإدارة علي بن حامد النافعي أن الإدارة قامت بتهيئة وتوفير الأعضاء المترجمين بعدد من اللغات من ضمنها ” الإنجليزية، الأردو، المليباري، الهوسا، والفرنسية، البنغالية، الإندونيسية، الروسية ” وعدد من اللغات الأخرى في جميع مواقع عملها بالمسجد الحرام, بالإضافة إلى توفير عدد من الكتيبات والمطبوعات الدينية والتوجيهية والإرشادية بجميع اللغات، التي تساعدهم في إتمام نسك الحج بكل يسر، ومعرفة أركانه وواجباته وسننه بلغتهم .