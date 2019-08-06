برنت يهبط مع تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط أكثر من 1% يوم أمس الثلاثاء، وأغلق خام برنت قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر دون 60 دولارًا للبرميل، مع تأجج المخاوف من ضعف الطلب العالمي جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال الجلسة، جرى تداول برنت عند 58.81 دولار للبرميل، بانخفاض أكثر من 22 بالمائة عن ذروته المسجلة في إبريل.

وخسر برنت أكثر من 9% في الأسبوع الأخير، مع توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية، واتخاذ بكين المزيد من الخطوات ضد الشحنات الزراعية الأمريكية.

وردت الولايات المتحدة أيضًا على انخفاض اليوان الصيني بتصنيف الصين متلاعبًا في العملة.

وتراجع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 87 سنتًا أو 1.45 بالمائة ليبلغ عند التسوية 58.94 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.06 دولار أو 1.94 بالمائة إلى 53.63 دولار للبرميل.