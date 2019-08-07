بر أبها تسيّر رحلتها للحج بـ137 حاجاً وحاجة

المواطن - أبها

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، حملة حج جمعية البر بأبها بعدد ثلاث حافلات متجهة لبيت الله الحرام تحمل 137 حاجاً وحاجة لم يسبق لهم أداء فريضة الحج.

وأوضح فضيلة الشيخ محمد بن فحاس أمين عام الجمعية بأن هذه الحملة المباركة انطلقت للمشاعر المقدسة آمنة مطمئنة برعاية الله ثم رعاية القيادة الحكيمة التي خدمت الدين والوطن والمسلمين، مشيرًا إلى أن حجاج الحملة مكفولون كفالة تامة كما يوجد برفقتهم عددٌ من المشرفين لتلبية احتياجات الحجاج واستفساراتهم.

ودعا ابن فحاس للمشاركين في الحملة بالتوفيق والقبول وأن يرعاهم الله بحفظه، راجيًا لهم حجًا مبرورًا وسعياً مشكوراً.