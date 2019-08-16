بسبب التألق .. 4 مقاعد للأندية السعودية آسيويًّا في عامي 2021 و2022

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، عن أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر الإبقاء على 4 مقاعد للأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا عامي 2021 و2022.

وبسبب النتائج الإيجابية للأندية السعودية في نسخة دوري أبطال آسيا بعام 2019، حيث تأهلت 3 أندية لدور الثمانية، وهي “الاتحاد والهلال والنصر”، وودع الأهلي المسابقة فقط من دور ثمن النهائي.

وضمنت الأندية السعودية تواجد 3 مقاعد مباشرة في مرحلة دور المجموعات بجانب وجود مقعد واحد لمرحلة الملحق.

ويُذكر أن الهلال سيضرب موعدًا مع الاتحاد في كلاسيكو جديد للكرة السعودية في دوري أبطال آسيا، بينما يواجه النصر نادي السد القطري.

وستكون جولة الذهاب بين ناديي النصر والسد في المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي يوم 26 أغسطس الجاري.

وستُقام مباراة العودة في قطر يوم 16 سبتمبر.

أما جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد فستكون يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفاز الاتحاد في ثمن النهائي على ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6/4 بمجموع المباراتين، فيما صعد النصر بعد تعادله مع الوحدة الإماراتي ذهابًا بهدف لكل منهما، وفوزه إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الأهلي بنتيجة 4/2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وخسر إيابًا بهدف دون رد.