بطل إفريقيا على رادار الأهلي والنصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى ناديا الأهلي والنصر، رغبتهما الشديدة في التعاقد مع اللاعب الجزائري يوسف بلايلي جناح نادي الترجي الرياضي التونسي، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وتألق يوسف بلايلي وساهم في حصول المنتخب الجزائري على لقب كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

ومع صفقة يوسف بلايلي، قالت تقارير إخبارية: إن البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الوحدة الإماراتي السابق مهتم بالعودة للنادي الأهلي، وسط محاولات من نادي النصر للتعاقد مع اللاعب البرازيلي لتطوير الجوانب الهجومية في الفريق.

وكان ليوناردو دي سوزا انضم لفريق الوحدة الإماراتي في عام 2018 قادمًا من النادي الأهلي.

وشارك ليوناردو دي سوزا، أمام نادي النصر في مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، حيث نجح العالمي في العبور لدور الثمانية، ليضرب موعدًا مع فريق السد القطري.

يذكر أن الأهلي المصري، كان أبدى اهتمامه أيضًا، بالتعاقد مع يوسف بلايلي خلال الفترة الأخيرة وبعد تألق اللاعب في كأس أمم إفريقيا.