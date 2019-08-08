بطل إفريقيا يلتحق بتدريبات الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

عاد الدولي الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتفاق إلى تدريبات فريقه أمس الخميس وذلك بعد انتهاء عطلته الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر فيديو تواجد رايس مبولحي في تدريبات الفريق الاتفاقي استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن رايس مبولحي كان ساهم بصورة أساسية في تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في شهر يوليو الماضي على حساب المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.

وشارك رايس مبولحي مع المنتخب الجزائري في بطولتي كأس العالم عامي 2010 و2014 في جنوب إفريقيا والبرازيل على التوالي.

سبق للحارس رايس مبولحي اللعب في صفوف رين الفرنسي وأنطاليا سبور التركي.

يُذكر أن الحارس رايس مبولحي وُلد في مدينة باريس الفرنسية لأب من الكونغو وأم جزائرية، ونشأ وترعرع مع أمه ثم اختار بعد ذلك تمثيل منتخب الجزائر.

📹 أول حصة تدريبية بعد المعسكر وانضمام مبولحي والحدادي 💪🏼💚❤️ #الاتفاق pic.twitter.com/oBANo947o0 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 8, 2019