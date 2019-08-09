بطولة آسيا تمنع الاتحاد من تحقيق هدفه

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد في الفوز على نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني، يوم الاثنين الماضي، بثنائية مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الناقد الرياضي فيصل الجفن: أنا عاشق لنادي الاتحاد، ولكنني أتمنى من العميد ألا يركز على بطولة دوري أبطال آسيا، عكس الأندية الأخرى؛ لأن الاتحاد خرج من موسم صعب في الموسم الماضي، وكان قريبًا من الهبوط.

وأضاف فيصل الجفن: أنصح نادي الاتحاد بأن يُركز على البطولات المحلية، من أجل أن يستعيد عافيته ثم يركز بعد ذلك على المنافسة على البطولات القارية.

تألّق التشيلي لويس خيمينيز خلال مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني، ليخطف الأنظار في مواجهته الأولى بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالعميد.

وقبل إقامة مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان، شعرت جماهير نادي الاتحاد بالقلق؛ وذلك بعد تعاقد إدارة أنمار الحائلي مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز، صاحب الـ35 عامًا، من نادي بالستينو التشيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعربت فئات من جماهير الاتحاد عن قلقها بسبب تواجد بعض العناصر في الفريق الأول فوق سن الـ30.

تمكّن لويس خيمينيز من الرد على مخاوف الجمهور الاتحادي، بإحراز الهدف الأول لـ الاتحاد في شباك نادي ذوب آهن أصفهان، بعدما افتتح النادي الإيراني التسجيل عن طريق جاسم حيدرفار من ركلة حرة مميزة في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ويحتاج نادي الاتحاد للتعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة أمام ذوب آهن للعبور لدور الثمانية في البطولة الآسيوية.