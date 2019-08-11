بطولة غرب آسيا لم تنفع الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي مشاركته في بطولة غرب آسيا 2019، بخسارة ثقيلة أمس السبت أمام المنتخب الأردني بثلاثية دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب فرانسوا حريري في العراق.

ولم ينجح المنتخب السعودي بقيادة المدرب الوطني يوسف عنبر في تحقيق الآمال المنشودة منه في البطولة، خاصة أن الأخضر لم يقدم أي مستوى جيد في المباريات الثلاث.

وأبدى الناقد الرياضي حسن عبد القادر رأيه، حول مشاركة الأخضر في بطولة غرب آسيا 2019 قائلًا: المشاركة في هذه البطولة رمزية، وكل شيء فيها رمزي.

وأضاف حسن عبدالقادر: النقاد الرياضيون اعترضوا على مشاركة الأخضر لأنها بطولة غير مفيدة للأخضر، المدرب رمزي وكل شيء رمزي، المدرب الحقيقي هيرفي رونار كان يعقد مؤتمرًا صحفيًا في جدة، ويوسف عنبر يتولى تدريب الأخضر.

وتابع حسن عبدالقادر: لو كان تم الاشتراك بالمنتخب الأولمبي أو تم اختيار عناصر من دوري الدرجة الأولى لكان أفضل لاسم المنتخب السعودي.

وتعرّض المنتخب السعودي المشارك في بطولة غرب آسيا 2019 للانتقادات؛ وذلك بسبب النتائج المخيبة للأخضر بعد الخسارة من الكويت والتعادل مع المنتخب البحريني في الجولة الثانية من دور المجموعات بـ بطولة غرب آسيا.

سيتولى المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تدريب المنتخب السعودي مباشرة بعد خروجه من بطولة غرب آسيا.