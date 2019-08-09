بعثة ضمك تعود إلى السعودية
بعد ختام معسكر تونس

بعثة ضمك تعود إلى السعودية

2019/08/09
الساعة 4:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم من مطار تونس قرطاج إلى مطار أبها الدولي، اليوم الجمعة، بعد نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك معسكرًا خارجيًا في تونس، ولعب عدة مباريات ودية، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواجهة نظيره النصر في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم