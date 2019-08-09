بعثة ضمك تعود إلى السعودية

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي ضمك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم من مطار تونس قرطاج إلى مطار أبها الدولي، اليوم الجمعة، بعد نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك معسكرًا خارجيًا في تونس، ولعب عدة مباريات ودية، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لمواجهة نظيره النصر في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.