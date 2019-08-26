بعد احتجاج الحزم .. اتحاد القدم في ورطة كبيرة

المواطن - محمد سمعه

تقدم مجلس إدارة نادي الحزم، أمس الأحد، بشكوى إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد حكم مباراة التعاون.

وأوضح نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشكوى تضمنت المطالبة بتصحيح قرارات الحكم البرتغالي لويس جودينهو، وذلك وفقًا للائحة لجنة الانضباط.

وبعد إرسال الحزم لاحتجاجه إلى لجنة الانضباط، قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي: “في موضوع احتجاج الحزم، اتحاد القدم في مشكلة كبيرة”.

وأضاف عايد الرشيدي: “الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليس منوطًا باتخاذ أي قرار في احتجاج الحزم، والكلمة الأولى والأخيرة هي لـ لجنة الانضباط وفقًا للمادة الـ93 في لائحة الانضباط، وعندما يُرسل نادٍ احتجاجه لـ لجنة الانضباط، يقوم بكتابة اسم اللجنة ورئيسها في خطابه أو في مذكرة الاحتجاج، وقلنا الآن أين لجنة الانضباط لتتخذ هذا القرار”.

أكد مجلس إدارة نادي الحزم في بيانه، أنه دائمًا ما يواصل مساعيه بكافة السبل من أجل حفظ حقوق النادي ومكتسباته.

ولعب الحزم ضد التعاون، يوم الجمعة الماضي، على ملعب الملك عبدالله في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.