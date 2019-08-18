بعد احتجاج الهلال وتصرف الاتحاد .. اتحاد القدم يقول كلمته

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم في الثاني من أغسطس الجاري ، بعض التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين تُطبق خلال الفترة المقبلة.

وجاءت التعديلات كالتالي:

لا يجوز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى فترتي التسجيل السنوية المحددة. لا يجوز انتقال اللاعب الهاوي إلى نادٍ آخر بصفة الهواية إلا بموافقة ناديه الحالي. إذا لم يتلقَّ اللاعب عرضًا من ناديه الحالي قبل آخر 10 أيام من فترة التسجيل، فيحق له التوقيع مع أي نادٍ آخر.

تعديلات تُريح اتحاد القدم

وجاء قرار اتحاد القدم بإجراء بعض التعديلات، وذلك بعد احتجاج نادي الهلال في الموسم الماضي على مشاركة الحارس عبدالله العويشير مع نادي أحد ضد أزرق العاصمة في الدوري وهو لاعب هاوٍ.

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم 21 أبريل الماضي، عن رفضها الاستئناف المُقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بشأن مشاركة حارس مرمى فريق أُحد، عبدالله العويشير.

وأكدت لجنة الانضباط، أنها قبلت احتجاج نادي الهلال ضد أحد بشأن مشاركة عبدالله العويشير من ناحية الشكل، ورفضته من الناحية الموضوعية خاصة أن اتحاد القدم في وقت سابق كان يُقر بتسجيل اللاعبين الهواة، بعدما تم تسجيله في كشوفات ناديه باعتباره لاعباً من الهواة، ما دفع الزعيم للاستئناف على هذا القرار.

تصرف نادي الاتحاد

وجاء قرار اتحاد القدم ردًا على تعاقد الاتحاد في وقت سابق مع مهاجمه السابق ناصر الشمراني كلاعب هاو.

قال المحامي الرياضي علي عباس إن نادي الاتحاد ارتكب مخالفة قانونية بتسجيله اللاعب ناصر الشمراني كلاعب هاوٍ خارج فترتي الانتقالات الرسمية والمُعتمدة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحدث علي عباس لبرنامج الديوانية على قناة KSA SPORTS قائلاً: الاتحاد ارتكب مخالفة قانونية بتسجيله اللاعب ناصر الشمراني كلاعب هاوٍ خارج فترتي الانتقالات الرسمية، وهذا يعني أنه لا يحق له المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين أو في دوري أبطال آسيا مع العميد.

قامت لجنة الاحتراف بتعديل الفقرة الأولى من المادة الـ15 “أجور اللاعبين” لتكون على النحو التالي:

الأجر الشهري للاعبين المحترفين السعوديين في أندية الدرجة الممتازة، كحد أدنى لا يقل عن 10.800 ريال ولا يزيد عند 150 ألف ريال؛ كحد أعلى شاملًا بدل السكن والمواصلات.