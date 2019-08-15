بعد التأهل .. النصر يلجأ للخطة B

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي النصر في التأهل لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد إقصاء نادي الوحدة الإماراتي من دور الستة عشر.

وكانت تقارير صحافية ذكرت مسبقًا أن إدارة النصر تفكر وبشكل جادّ في التخلص من الحارس الأسترالي برادلي جونز في فترة الانتقالات الصيفية، في حال نجح العالمي في العبور لدور الثمانية.

ويُخطط نادي النصر لضم حارس مرمى آخر ليكون بديلًا للحارس برادلي جونز الذي لم يكن موفقًا في مباراتي الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي، على الرغم من تأهل النصر لدور الثمانية.

طالب الناقد الرياضي سعود الصرامي إدارة نادي النصر بضرورة التخلص من الحارس الأسترالي برادلي جونز قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب سعود الصرامي عبر حسابه في تويتر: “في كرة القدم، الأخطاء الفردية تقتل طموحات الفرق، وتُحوّل الأماني إلى حسرات، الحارس برادلي جونز تتكرر أخطاؤه مع كل ظهور له، فمن العام الماضي وهو مصدر قلق لكل نصراوي”.

وأضاف سعود الصرامي: “استمراره كارثة وإشراكه لا يمكن القبول به، والتخلص منه بأسرع وقت أمر ضروري لمواصلة العالمي تحقيق تطلعات مُحبيه”.

وسيواجه نادي النصر، فريق السد القطري في مباراتي دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.