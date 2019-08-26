بعد السقوط أمام نيوكاسل .. مدرب توتنهام يُدافع عن قراره

المواطن - محمد سمعه

انتهت بالأمس مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد، التي أُقيمت على ملعب “وايت هارت لين”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارة الفريق الأول لكرة القدم بالسبيرز بهدف دون رد.

بالطبع جاء سقوط توتنهام مُخيباً لـ آمال جماهيره، خاصة أن جماهير السبيرز كانت تتمنى تحقيق الفوز بعد التعادل مع مانشستر سيتي في الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

وفي تصريح صحافي، أكد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لـ توتنهام أن استبعاد اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن من مباراة نيوكاسل والتي أُقيمت أمس الأحد، ليس السبب في الخسارة من فريق نيوكاسل.

وأضاف بوتشيتينيو: عندما تخسر أرى أن اللاعبين، والذين لم يشاركوا، يُصبحون فجأة الأفضل، عندما يفوز توتنهام لا نذكر أسماء اللاعبين، وعندما يخسر نذكر أسماءهم، حقيقة أمر غريب.

وبدأت مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد بشكل سريع، وتمكن جويلتون من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 27، مستغلًّا تمريرة مميزة من كريستيان أتسو، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا.

واعتمد الفريق الضيف على الدفاع بعد إحراز هدف التقدم، فيما فشل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم السبيرز لتحويل استحواذهم في مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد إلى فرص حقيقة للتسجيل.

وطالب لاعبو السبيرز بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 78 من أحداث مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد، بعدما سقط مدافع الفريق الضيف، جامل لاسيلس في طريق المهاجم هاري كين، إلا أن حكم الفيديو المساعد أكد أن الأمر لا يستحق.

وضغط لاعبو السبيرز بحثًا عن تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة توتنهام ضد نيوكاسل بهزيمة أصحاب الأرض بنتيجة 1/0.

ويذكر أن نادي توتنهام هوتسبير، كان قد وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، أمام فريق ليفربول الإنجليزي حيث خسر المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد.