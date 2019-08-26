بعد العثور على عبير العنزي .. تركيا غير آمنة

المواطن - الرياض

جدد العديد من المواطنين التحذير من السفر إلى تركيا بعد الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات في تركيا.

وبالرغم من النداءات المتكررة بعدم السفر إلى تركيا إلا أن بعض الأشخاص يغامرون وتكون النتيجة إما اختفاء قسري أو سرقة جوازات السفر والجوالات أو الاعتداء البدني.

وقبل أيام من اختفاء عبير العنزي تعرض مواطنون للضرب وتم سرقة متعلقاتهما الشخصية من أحد المقاهي التركية وبعد عدة أيام زعمت تركيا توقيف المتورطين في الاعتداء دون الإفصاح عن نتيجة التحقيقات.

وطالب المواطنون عدم السفر إلى تركيا خاصة بعدما أفصح مسؤولون مقربون من أردوغان عن نيتهم في استهداف مواطني الدول التي تعارض سياستهم خاصة دول الخليج والمملكة.

وكانت السفارة السعودية في أنقرة، أعلنت، الاثنين، أنها عثرت على عبير العنزي المواطنة السعودية المختفية في إسطنبول، وأكدت أنها بصحة جيدة.

ونشرت السفارة السعودية في تركيا بياناً أشارت فيه إلى أن فريقاً خاصاً تابع قضية المواطنة السعودية المختفية، عبير العنزي حتى تم العثور عليها بصحة جيدة.

وجاء في البيان: “منذ وصول بلاغ اختفاء المواطنة السعودية عبير العنزي في مدينة إسطنبول، قامت السفارة في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول بتشكيل فريق عمل لمتابعة القضية مع السلطات التركية”.

وأضافت: “وقد تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالعثور على المواطنة السعودية اليوم الاثنين 26 أغسطس 2019، وهي بصحة جيدة”.

كما أشارت السفارة إلى أنها تعمل على تسهيل إجراءات عودتها إلى السعودية في أقرب وقت.

وكانت الفتاة بصحبة عائلتها في إسطنبول قبل أن تتوارى عن الأنظار أثناء التجول في أحد المتاجر.