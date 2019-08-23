بعد انفصال الداعية عن الفنانة.. من هي شيري عادل ؟

المواطن - متابعة

أعلنت الفنانة المصري شيري عادل، انفصالها عن الداعية معز مسعود، بعد زواجهما العام الماضي، بحسب تقارير صحفية مصرية.

ونقلت التقارير عن مصادر أن الانفصال تم منذ ما يزيد على 3 أشهر، لكن تم الإعلان رسميًّا مؤخرًا.

وتزوجت شيري عادل من الداعية معز مسعود، بعد تعاونهما في شهر رمضان قبل الماضي في مسلسل “السهام المارقة” الذي أنتجه معز وقامت شيري ببطولته، وذلك وسط جدل كبير؛ نظرًا للاختلاف الفكري بينهما وطبيعة عملهما؛ الأولى فنانة والآخر داعية، إلا أنهما تحديا كل ذلك وتزوجا، وفي النهاية لم تستمر الزيجة أكثر من عام.

شيرين عادل ولدت في 19 إبريل من العام 1988 في القاهرة، وبدأت مشوارها في الفن كطفلة إعلانات، ثم انقطعت عن شاشة التليفزيون حتى تخرجت في كلية التجارة، لتعود مرة أخرى بأول أدوارها السينمائية في فيلم “أصحاب ولا بيزنس”.

وشاركت شيري عادي في العديد من الأعمال منها “حياتي أنت” و“المرسى والبحار”، كما شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منها “خارج عن القانون”، و”حسن ومرقص”، و”بلبل حيران”.

وزوجة معز مسعود السابقة شيري عادل فازت بلقب ملكة مصر للأطفال منذ ما يزيد عن 25 عامًا.

وحصلت شيري عادل على أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم “أمير البحار” أمام الفنان محمد هنيدي، كما تتصدر قائمة الفنانات العرب قصيرات القامة، حيث يبلغ طولها 147 سم، وقالت: إن الرجال يرون في السيدة القصيرة نوعًا من الأنوثة.