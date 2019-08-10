بعد تصريح صادم .. النصر في مهمة ليست مستحيلة

المواطن - محمد سمعه

يطمح نادي النصر، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نادي الوحدة الإماراتي، بعد غد الاثنين، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويذكر أن النصر سيحل ضيفًا على نادي الوحدة في ملعب آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة.

تصريح صادم ومُفاجئ:

أبدى الناقد الرياضي بندر الرزيحان رأيه حول قدرة النصر على الاستمرار في المنافسة على البطولة الآسيوية قائلًا: حتى إن استطاع النصر أن يفوز ويتأهل لكن بهذه الأسماء لن يستطيع أن يذهب بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف الرزيحان: النصر يفتقد بيتروس وأمرابط في القائمة الآسيوية، وأرى أن بيتروس هو أهم لاعب في النصر وأكثر أهمية من جوليانو.

وستكون مهمة نادي النصر هي الفوز على الوحدة والعبور لدور الثمانية، والاستمرار في المضي قدمًا؛ أملًا في الفوز بـ بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ أصفر العاصمة.

صحيح أن المهمة صعبة بالنسبة لأصفر العاصمة، ولكنها ليست مستحيلة في ظل وجود عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق للنصر مثل المغربي عبدالرزاق حمد الله واللاعب البرازيلي جوليانو.

وأثار المغربي عبدالرزاق حمد الله قلق الجماهير، بعد ظهوره مصابًا خلال تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل مباراة الوحدة الإماراتي المقبلة.

وتعرض عبدالرزاق حمد الله لإصابة قوية مؤخرًا؛ ما دفع الجهاز الطبي للتدخل وإيقاف النزيف، وإجراء خمس غرز في الحاجب، لتبدي جماهير النصر قلقها خوفًا من تأثر النجم المغربي بهذه الإصابة.

وحرص رئيس نادي النصر، صفوان السويكت، على الاطمئنان على عبدالرزاق حمد الله خلال تدريبات العالمي الجماعية الخميس الماضي، والتأكد من جاهزيته لمباراة الأصفر المرتقبة.