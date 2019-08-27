بعد تطورات القدية.. المملكة ضمن أفضل 5 وجهات سياحية عالمية قريباً

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

لا يزال هناك تركيز كبير من وسائل الإعلام الدولية على خطط المملكة المتعلقة بالسياحة والقدرة على جذب الوفود من كافة أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع إعلان بعض الخطط المتعلقة بمدينة القدية الترفيهية.

وركزت مجلة فوربس الأمريكية على بعض الخطط التي تسعى المملكة لتحقيقها على مستوى عوامل الجذب السياحي، والتي تعد من بين العوامل الرئيسية في رؤية 2030 الشاملة لتنويع مصادر الإيرادات الاقتصادية.

أهداف المملكة

وقالت المجلة: إن الحكومة تتبنى خططاً لإنشاء صناعة سياحية جديدة، وهو ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة Six Flags بشكل حصري لشبكة CNBC الأمريكية، حيث أكد أن المملكة تمتلك رؤية عظيمة.

ووفقًا لـ CNBC، فإن المملكة تعمل على الوصول إلى هدف يشمل أن تصبح من بين أفضل خمس وجهات سياحية عالمية، كما أنها تبحث عن وسائل دعم السياحة لتساهم بنسبة 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والتي من المحتمل أن تزيد عن 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

مشاركة Six Flags

وتشترك مؤسسة Six Flags، وهي أكبر مُشغل عالمي للمتنزهات الترفيهية، في مشروع القدية الضخم بالمملكة، وهي “مدينة ترفيهية رائعة” قيد الإنشاء على بعد 40 كيلومترًا خارج الرياض.

وقال ديفيد ماك كيليبس، رئيس عمليات المنتزهات الدولية لـSix Flags لقناة CNBC الأمريكية: “في مشروع القدية، سنطرح 28 لعبة، منها 12 لعبة ستحطم الأرقام القياسية العالمية”.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الكثير من أهداف المملكة على مستوى الترفيه، تؤكد أنها ستصبح قريباً واحدة من أفضل خمس وجهات للسائحين في العالم.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن القدية هي واحدة من بين المشاريع الضخمة العديدة قيد التطوير داخل المملكة، والتي ستسهم في إتاحة ما مجموعه مليون وظيفة جديدة.