بعد مباراة الاتحاد والعهد .. العميد يتخلص من الكابوس

المواطن - محمد سمعه

قدّم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمس الثلاثاء، أداءً أكثر من رائع في مباراة الاتحاد والعهد اللبناني ضمن لقاءات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ونجح العميد في الفوز بثلاثية دون رد في مباراة الاتحاد والعهد، خاصة أن الاتحاد نجح في وضع قدم للعبور إلى دور الستة عشر في البطولة العربية.

الاتحاد يتخطى مشكلته الأكبر

تخطى الاتحاد مشكلته الأكبر التي مثلت كابوساً بالنسبة له بعد الفوز في مباراة الاتحاد والعهد بثلاثية دون رد، وهي بدايات الموسم، حيث ركز لاعبو الاتحاد على عدم الوقوع في فخ الخسارة مثل بدايات موسم 2018-2019 الذي يُعد موسمًا كارثيًا للعميد حيث فقد لقب السوبر السعودي وخسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون واحتل المركز العاشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بشكل سريع، وتمكّن البرازيلي رومارينهو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 14، بعد تلقيه تمريرة مميزة من فيتشيو، قبل أن يُحرز المدافع المغربي مروان دا كوستا الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 27.

وواصل لاعبو العميد الضغط على الفريق الضيف، وعزز الصربي أليكساندر بريجوفيتش تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بتقدم النمور بنتيجة 3/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني اليوم، تقاسم الفريقان السيطرة، وظهرت خطورة الفريق الضيف، إلا أن حارس العميد عساف القرني تألق أمام تسديداتهم.

وفشل لاعبو العميد في إحراز مزيد من الأهداف خلال أحداث الشوط الثاني، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بفوز النمور بثلاثية نظيفة، ليقترب من التأهل إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد العهد اللبناني في العاصمة بيروت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم 31 من شهر أغسطس الجاري.

يُذكر أن اللاعب الصربي الكسندر بريجوفيتش تُوج بجائزة رجل مباراة الاتحاد والعهد.