بعد وزيرة الثقافة.. إقالة مدير الأمن الوطني الجزائري

أنهى الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام المدير العام للأمن الوطني عبدالقادر بوهدبة، اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن ابن صالح عين أونيسي خليفة مديرًا عامًّا جديدًا للأمن الوطني خلفًا لبوهدبة، وفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “عين اليوم، السبت، السيد عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة، السيد أونيسي خليفة، بصفته مديرًا عامًّا للأمن الوطني، خلفًا للسيد عبدالقادر قارة بوهدبة، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة”.

وكشفت مصادر مطلعة، أن حادثة التدافع في مداخل ملعب “20 أغسطس”، خلال الحفل الفني ليل الخميس، كانت وراء إطاحة بوهدبة من منصبه.

وفي وقت سابق، السبت، قدمت وزيرة الثقافة الجزائرية مريم مرداسي استقالتها، على خلفية مقتل 5 أشخاص في تدافع خلال حفل لنجم الراب الجزائري “سولكينغ”، حسبما أعلنت الرئاسة.