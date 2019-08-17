بعد 10 أيام .. انطلاق بطولة مونديال اليد للأندية في السعودية

المواطن - محمد سمعه

تستعد السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد، حيث تنطلق البطولة بداية من الـ27 من أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بمشاركة عشرة أندية.

وتستضيف مدينة الدمام للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الأولى بمشاركة 10 فرق، منذ النسخة الأولى لمونديال أندية اليد والذي انطلق في عام 1997.

ويتواجد في البطولة كل من مضر والوحدة لتمثيل السعودية، بينما سيتواجد نادي برشلونة الإسباني بطل النسخة الماضية من المونديال ونادي الدحيل القطري بطلًا للقارة الآسيوية.

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم 16 يوليو الماضي شعار بطولة العالم للأندية في كرة اليد.

وكان عبدالعزيز الفيصل دشن شعار وهوية بطولة مونديال اليد للأندية “سوبر جلوب” في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.